В Новосибирской области прошла первая благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО

Под Новосибирском прошла ярмарка в помощь «Армии добра».

В Бердске Новосибирской области прошла первая в регионе благотворительная ярмарка в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил портал «Бердск-онлайн».

В ярмарке приняли участие более полусотни производителей из Бердска, Искитима, Новосибирска и даже из Барнаула, а также жёны, сестры, матери военнослужащих и те, кто уже потерял своих близких.

Были здесь шашлыки и солдатская каша; ароматный сбитень и домашние пряники; микрозелень и саженцы; деревянные украшения, молоко, мясо и множество других самых разных товаров.

На ярмарке также побывал заместитель министра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин.

Средства, собранные на ярмарке, пошли в фонд «Армии добра». Они будут потрачены на закупку спецсредств для бердчан – участников СВО на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что новосибирские рестораторы по-разному оценили идею введения сбора в поддержку участников СВО.