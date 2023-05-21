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проиcшествия

В Новосибирской области простились с погибшим на СВО Иваном Черепановым

Фото: соцсети

В ходе СВО погиб житель Новосибирской области.

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб Иван Черепанов, житель Кочковского района Новосибирской области, который добровольно принял участие в военных действиях. Эту информацию сообщили в группе «Новосибирск скорбит» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным публикации, Иван Черепанов откликнулся на частичную мобилизацию и добровольно отправился в военкомат, чтобы присоединиться к военным действиям на передовой.

Подробности гибели этого военнослужащего пока не разглашаются.

Напомним, в Новосибирской области прошла первая благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО.

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Александр Борисов
журналист

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