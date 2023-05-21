В Первомайском районе Новосибирска Ssang Yong Actyon сбил 6-летнего мальчика

На улице Твардовского в Новосибирске 20 мая сбили дошкольника.

В Новосибирске 20 мая в седьмом часу вечера автомобиль сбил шестилетнего мальчика. ДТП произошло на улице Твардовского в Первомайском районе города. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

Малыш был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Сообщается, что мальчик 2017 года рождения, перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В это время со стороны улицы Строителей в направлении улицы Твардовского двигался автомобиль Ssang Yong Actyon, за рулем которого находился 49-летний водитель.

Примерно в 18.20 в районе дома № 3, к.1 , по улице Твардовского он сбил 6-летнего мальчика.

На месте происшествия работал экипаж ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются. Почему дошкольник переходил дорогу без сопровождения взрослых, неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области будут судить водителя автобуса после гибели 7-летней девочки в ДТП.