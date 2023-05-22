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общество

В Новосибирске в аэропорту «Толмачево» сотрудникам общепита задолжали 750 тыс рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске прокуратура оштрафовала одно из предприятий общепита аэропорта за невыплату зарплаты.

В Новосибирске 37 сотрудникам одного из предприятий общепита, которое находится на территории международного аэропорта «Толмачёво», не доплатили 750 тыс. рублей. Такая сумма долга возникла из-за того, что люди получали зарплату ниже установленного МРОТ, что является нарушением закона. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

После вмешательства прокуратуры все нарушения были устранены, а должностное лицо предприятия было привлечено к дисциплинарной ответственности и оштрафовано на 10 тыс. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске прокуратура проверяет повреждение самолёта при вылете.

#Новосибирская область #Транспортная прокуратура
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