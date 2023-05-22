В Новосибирской области 3082 человека заразились ВИЧ в 2022 году

В Новосибирской области число инфицированных ВИЧ за год увеличилось на 20,1%.

В Новосибирской области 21 мая отмечают Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. Ситуация с ВИЧ в регионе остается напряженной. В прошлом году было зафиксировано на 20,1% инфицированных больше, чем в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

При этом на сегодняшний день не существует прививок или лекарств от этого заболевания. Единственный способ защиты — это здоровый образ жизни.



О том, что основными путями заражения ВИЧ-инфекцией, являются половой и парентеральный (при совместном не медицинском внутривенном употреблении наркотиков и других психоактивных веществ с ВИЧ — положительным партнером), должен знать каждый.

Анализ крови (тест) на ВИЧ инфекцию можно сдать бесплатно в любой поликлинике по месту жительства или в Центре СПИД ГБУЗ НСО «ГИКБ №1» ул. Ольги Жилиной, 90А. Телефон «горячей линии» (383) 218-20-38.

Напомним, ранее в СПИД-центре Новосибирска заявили о феминизации эпидемии ВИЧ.