Бастрыкин поручил проверить драку мигрантов на Хилокском рынке в Новосибирске

Главе СК доложат о массовой драке в Новосибирске.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о массовой драке с участием мигрантов на Хилокском рынке в Новосибирске. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее инициативная группа граждан лично обратилась к Председателю Следственного комитета России с информацией о проблемах, накопившихся в районе.

По поручению главы Следственного комитета России было начато уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Также находится на завершающей стадии расследование уголовного дела по статье 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация незаконной миграции).

Напомним, вечером в воскресенье, 21 мая, на улице Хилокской в Новосибирске произошла массовая драка между мигрантами. Очевидец отмечает, что подобные случаи стали не редкостью для приезжих, и местные жители живут в страхе, не зная, куда обратиться за помощью.