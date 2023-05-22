В Новосибирске мигранты устроили массовую драку на улице Хилокской

Жители Новосибирска пожаловались на шумные разборки мигрантов.

Вечером в воскресенье, 21 мая, на улице Хилокской в Новосибирске произошла массовая драка между мигрантами. Очевидец отмечает, что подобные случаи стали не редкостью для приезжих, и местные жители живут в страхе, не зная, куда обратиться за помощью. Об этом сообщили в группе "Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!" ВКонтакте.

В сообщении также упоминается случай, когда хрупкая девушка, возвращавшаяся с работы, удачно прошла мимо дерущихся толпы, предположительно пьяных мигрантов, у домов. Автор публикации выражает недовольство тем, что жители Хилокской живут в страхе и задается вопросом, сколько ещё времени им придется находиться в такой ситуации.

Горожане указывают, что уже неоднократно обращались к правоохранительным органам и городским властям по поводу беспокойной обстановки в районе. Упоминается, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже брал под личный контроль ситуацию в Хилокском жилмассиве, однако жители пока не видят положительных изменений в ситуации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сбили 17-летнего парня, перебегавшего дорогу. Также в городе произошёл крупный пожар. Сгорели три дома в Ленинском районе.