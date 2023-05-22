Из Новосибирска выдворили в Азию двух мигрантов

Из Новосибирска приставы отправили на родину уроженцев КНР и Вьетнама.

Из Новосибирска отправили на родину граждан КНР и Вьетнама, которые нарушили режим пребывания в нашей стране. Об этом сообщила главный специалист-эксперт ГУФССП России по Новосибирской области Оксана Чуб.

Всего с начала текущего года в ведомство поступило 234 исполнительных производства об административном выдворении из России. Это на 95 больше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот период было депортировано из России 187 граждан Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении и Грузии.

Так, судебные приставы отправили домой 54-летнюю гражданку КНР, которая проживала в Новосибирске с 2017 года. Сначала женщина не могла покинуть Россию из-за карантинных мер, а потом не смогла найти прямой рейс из Новосибирска в Китай. Теперь вернуться на родину ей помогут приставы.

А вот 27-летний гражданин Вьетнама покидать Россию не собирался. И очень бы хотел остаться в Новосибирске, однако своевременно не предпринял для этого никаких мер.

В итоге суд признал обоих виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и назначил им штраф с последующим выдворением за пределы РФ в принудительном контролируемом порядке.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области напоминает, за пропуск сроков получения разрешения на временное пребывание в РФ иностранцам грозить административное наказание в виде штрафа от 2 000 до 5 000 руб. с депортацией или без нее (ст. 18.8 КоАП РФ).

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске мигранты устроили массовую драку на улице Хилокской.