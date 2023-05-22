Нетрезвый водитель из Новосибирска устроил погоню с полицией Кузбасса

Новосибирца ловили несколько экипажей.

В Кузбассе пьяный водитель из Новосибирска устроил погоню с сотрудниками полиции. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. Инцидент произошел на трассе, когда сотрудники ГИБДД попытались остановить микроавтобус марки Peugeot Boxer.

По информации представителей полиции Кузбасса, водитель игнорировал требования остановиться и предпринял попытку скрыться. В ходе преследования, не справившись с управлением, он столкнулся с металлическим ограждением и пробил колесо, однако продолжил движение.

В процессе погони к месту происшествия присоединился экипаж из Новосибирска. В результате полиции удалось остановить микроавтобус на 121-м километре трассы Новосибирск-Иркутск.

Задержанным оказался 37-летний житель Новосибирска, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить освидетельствование. Он был доставлен в полицейский участок, а автомобиль отправлен на специальную стоянку.

В отношении нарушителя были составлены три административных протокола.

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