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проиcшествия

В Новосибирске Toyota сбила 7-летнюю девочку

Фото: группа "АСТ-54" в ВК

В Новосибирске на улице Обдорская произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

В Новосибирске 22 мая, около 14 часов, на улице Обдорская Toyota Corolla Spacio сбила девочку 2016 года рождения. Сообщение об этом появилось в паблике "АСТ-54".

Фото В Новосибирске Toyota сбила 7-летнюю девочку 2

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска, за рулем иномарки находилась женщина 1981 года рождения. Она поворачивала с улицы Нарымской на улицу Железнодорожную, в сторону Красного проспекта, и в районе дома №77 совершила наезд на маленькую девочку, которая в тот момент переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске 22 мая произошло смертельное ДТП на Мочищенском шоссе.

#Новосибирская область #ребёнок пострадал #авария, дтп
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