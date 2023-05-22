В Новосибирске произошло смертельное ДТП на Мочищенском шоссе

В Новосибирске пассажир автомобиля погиб после столкновения на Мочищенском шоссе.

В Новосибирске на Мочищенском шоссе произошло смертельное ДТП 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, 38-летний водитель Toyota Caldina на улице Полетная не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем BMW, который двигался по встречной полосе.

В результате ДТП оба водителя были госпитализированы реанимацией, а пассажир японского автомобиля скончался на месте аварии.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств.



Напомним, под Новосибирском погиб пенсионер за рулем Audi.