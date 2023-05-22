Под Новосибирском простятся с участником СВО Юрием Шумаевым

Житель Новосибирской области погиб в ходе СВО.

В Купинском районе простятся с военнослужащим Юрием Шумаевым, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). 23 мая жители родного села Новоселье соберутся, чтобы проститься с земляком.

Юрий провел своё детство в селе Рождественка, а позже его семья переехала в село Новоселье, где он успешно закончил 11 классов в 1985 году. Юрий прошел службу в рядах Российской армии, проявляя себя как спортсмен с сильным духом и телосложением. Он участвовал в боевых действиях в Северной Осетии и Ингушетии, а также служил несколько лет в Управлении внутренних дел Новосибирской области. Он работал в ЗАО "Новосельское" и преподавал в местной школе.

В августе 2022 года Юрий принял решение вернуться к военной службе и стать участником СВО.

Близкие друзья Юрия описывают его как прекрасного человека – открытого, доброго, веселого и отзывчивого. Он также был заботливым семьянином, любящим мужем и заботливым отцом двоих детей.

13 мая 2023 года Юрий Иванович погиб в зоне СВО (Горловка), выполняя боевые задачи.

В соответствии с Приказом № 83 от 30.01.2023 года Министерства обороны, Юрий Шумаев награжден медалью участника Специальной Военной Операции.

Церемония прощания с сибиряком состоится 23 мая 2023 года с 12:30 до 13:00 в кинотеатре "Сибирь" по адресу: г. Купино, ул. Розы Люксембург, 7.

Напомним, в Новосибирской области участники СВО и их семьи получат дополнительные льготы.