В Новосибирской области участники СВО и их семьи получат дополнительные льготы

В Новосибирской области депутаты проголосуют за проект дополнительных мер соцподдержки участников СВО и их семей.

В Новосибирской области дополнительные меры соцподдержки будут получать участники инвалиды боевых действий, а также члены семей (родители, дети, вдовы (вдовцы) погибших участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В Новосибирске расширили перечень получателей дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих.

Согласно изменениям, внесенным в региональный закон, родители погибших участников СВО в случае нетрудоспособности (инвалиды и пенсионеры) будут получать дополнительное денежное пособие. Единовременное пособие будет предоставляться вдовам погибших бойцов, если они не вступили в повторный брак.

На реализацию дополнительных мер социальной поддержки из бюджета региона будет направлено более 54 млн рублей ежегодно.



Кроме того. ежемесячные денежные пособия полагаются инвалидам боевых действий, родителям и детям погибших военнослужащих, а единовременное денежное пособие родителям и вдовам (вдовцам) погибших военнослужащих.



Проект изменений будет рассмотрен на очередной сессии Заксобрания Новосибирской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО из Сибири отправили очередную партию гуманитарной помощи.