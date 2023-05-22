В Новосибирске 400 сотрудников «Вектора» обратились к Путину в защиту экс-директора Максютова

Около 400 сотрудников «Вектора» подписали письмо Путину в защиту бывшего директора Максютова.

Сотрудники ФБУН ГНВБ "Вектор" написали открытое письмо, в котором они выступают в защиту экс-главы центра Рината Максютова и просят президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина отменить решение об его увольнении. Письмо подписали около 400 человек. В тексте указываются заслуги Максютова и выражается опасение, что его уход негативно скажется на коллективе. Утверждается, что множество ключевых научных проектов и обязательств федерального уровня связаны с личностью Максютова. Об этом сообщает Сибкрай.ru.

Также в письме отмечается, что научный центр "Вектор" активно участвует в различных проектах, таких как создание Центра геномных исследований для обеспечения биологической безопасности и технологической независимости, использование синхротронного излучения для вирусологических исследований, а также участие в создании системы противодействия инфекционным заболеваниям "Санитарный Щит". Отмечается также активное сотрудничество и помощь в борьбе с инфекционными болезнями другим странам.

Авторы письма выражают опасения, что при приходе нового директора, не знакомого со спецификой учреждения, многие проекты могут потерпеть неудачу и существенно задержаться.

Также в письме отмечается значимость работ по разработке вакцин против COVID-19, оспы и кори, проводимых в "Векторе".

Отмечается, что коллектив "Вектора" считает работу в учреждении и выполнение стратегических задач для страны важными и опасается, что изменения в руководстве могут привести к массовым увольнениям и потере высококвалифицированных кадров.