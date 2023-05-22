В Новосибирск 13 июня привезут частицы мощей Георгия Победоносца

В Новосибирске православные смогут поклониться мощам Георгия Победоносца.

В Новосибирск 13 июня прибудет ковчег с частицей небесного покровителя Русского воинства Великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирской митрополии.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в России стартовала общенародная акция «Всероссийского молебна о Победе», которая объединит 100 городов 89 регионов страны.

Члены комиссии по развитию паломничества и принесению святынь Русской Православной Церкви с мая по сентябрь 2023 года посетят все регионы России и в каждый привезут ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца.

В Новосибирске православные смогут поклониться святыне 13- 15 июня.



Во время путешествия ковчега по России духовенство и миряне Русской Православной Церкви будут молиться о военнослужащих Российской армии и всех защитниках Отечества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске 21 мая прошел массовый крестный ход в честь Дней славянской письменности.