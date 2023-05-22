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общество

В Новосибирске 82-летняя женщина сделал сразу две татуировки

Фото: Сеть тату-студий "Революция"

В Новосибирске пожилая женщина впервые в жизни сделала тату.

В Новосибирске тату-салон «Революция» опубликовал на своей странице в ВК видео с необычной посетительницей. Некая 82-летняя Лариса Ивановна впервые в жизни решила сделать татуировку. Она осмелилась нанести на тело сразу две наколки: одну в форме Козерога в цветах российского триколора — на плече и вторую — в виде оливковой ветви — на шее.

Отмечается, что клиентка стойко перенесла все манипуляции мастера.

Напомним, ранее тату-мастер в Новосибирске рассказал о смертельно опасных татуировках.

#Новосибирская область #татуировки
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