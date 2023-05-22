В Новосибирске дети устроили танцы на краю крыши

В Новосибирске трое детей забрались на крышу магазина «Лента» в Калининском районе.

В Новосибирске трое детей в возрасте от 5 до 10 лет каким-то образом залезли на крышу супермаркета «Лента» в Кировском районе и устроили танцы на самом краю. Об этом сообщило издание «ФедералПресс» со ссылкой на очевидцев происшествия.

При этом продавцы магазина неоднократно просили детей спуститься, но те не слушались. А вскоре и вовсе начали бросать с крыши вниз камни. Одна девочка подошла совсем близко к краю крыши и начала прыгать, так что в магазине стоял жуткий грохот.

Сотрудники «Ленты» собирались вызвать полицию, но потом толпа зевак, которая довольно быстро собралась возле магазина, уговорила-таки детей спуститься вниз.

Напомним, ранее в Новосибирске дети избили пьяного мужчину со сломанной рукой.