В Новосибирске до 10 дней сократят сроки отключения горячей воды

В Новосибирске горячей воды в настоящее время нет на 2,7 тыс объектов.

В Новосибирске мэрия и ООО «Сибирская генерирующая компания» ведут переговоры по поводу сокращения сроков отключения горячей воды в областной столице. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил во время очередного аппаратного совещания.

В мэрии считают, что в городе нельзя отключать воду больше, чем на 10 дней. Такой же точки зрения придерживается и губернатор региона Андрей Травников. По его словам, «золотой стандарт» в периоде отключения подачи горячей воды составляет не более двух недель.

В настоящее время без горячей воды в Новосибирске остались 2, 7 тыс. объектов.

График отключения горячей воды по конкретном адресу можно узнать в управляющей организации, администрации района и на сайте ООО «Сибирская генерирующая компания». В случае нарушения этих сроков, будет произведен перерасчет платы за горячую воду.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске 19 мая отключили горячую воду по контуру ТЭЦ-3. До 31 мая воды не будет Кировском и Ленинском районах города.