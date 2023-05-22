В Новосибирске досрочно дадут горячую воду в зоне ТЭЦ-4

СГК отчиталась о завершении испытаний теплосетей на одном из участков.

В Новосибирске после успешного завершения первого этапа гидравлических испытаний досрочно вернут горячую воды в дома в зоне ТЭЦ-4. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе СГК.

Специалисты компании провели исправление 40 дефектов из общего числа выявленных 110. Этот был является первым в рамках гидравлических испытаний, где предполагалось максимальное время без горячей воды с 16 по 28 мая.

Сегодня горячая вода будет восстановлена в 101 многоквартирном доме, расположенном на улицах Макаренко, Столетова и Объединения.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению горячего водоснабжения в остальных домах, входящих в первый этап гидравлических испытаний. Всего в перечень отключенных от ТЭЦ-4 теплосетей входили 336 многоквартирных домов.

Напомним, ранее СГК опубликовала график отключения горячей воды в мае 2023.