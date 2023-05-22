В Новосибирске компенсации за утраченное в результате взрыва газа жилье получили владельцы 47 квартир

Новосибирске продолжается выплата компенсаций за утраченное жилье собственникам квартир в доме на ул. Линейная, 39.

В Новосибирске собственники 47 квартир в доме №39 на ул. Линейная, которые были разрушены взрывом газа, уже получили компенсации. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил 22 мая на оперативном совещании.

С владельцами еще 6 квартир проводится работа.

Квартиры для расселения жильцов муниципальных квартир пострадавшего года будут куплены на средства областного бюджета после проведения торгов.

Напомним, взрыв бытового газа в пятиэтажке произошел утром 9 февраля. Частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Погибли 15 человек. Дом признан аварийным и не подлежащим восстановлению. На переселение жильцов правительство региона выделило более 335,5 млн рублей.