В Новосибирске мужчина объяснил жестокое избиение щенка в подъезде

В Новосибирске избитый хозяином щенок по кличке Грэй почти сутки находился в кислородной камере ветклиники.

В Новосибирске мужчина, избивший щенка в подъезде дома на улице Сухарной, объяснил свой поступок тем, что собака убежала от него во время утренней прогулки. Об этом он сообщил своему знакомому в переписке.





По данным Сиб.фм, собаку избил 35-летний Иван К. У него есть свой бизнес по продаже одежды и обуви.

Мужчина не стал общаться и комментировать свой поступок корреспонденту издания.

"Если честно, я не буду ничего комментировать", — ответил он журналисту Сиб.фм.

По словам жильцов дома, Иван не появляется сейчас у себя в квартире, так как его адрес с квартирой написали в соцсетях. Предположительно, к нему стали приходить неравнодушные новосибирцы.

Волонтеры "ГБР_ZOO_НСК" рассказали в своем сообществе, что у щенка Грэя после избиения сильный ушиб и контузия лёгких, он почти сутки находился в кислородной камере. Кроме этого, у животного вывих передней лапы, многочисленные гематомы.

"Очень боится, когда начинают повышать голос, трясется и забивается в угол. Боится врачей мужского пола, за ним ухаживают только девушки", — отметили волонтеры.

Сейчас собаке найдена передержка.







"Как только лёгкие Грэя придут в порядок — он переедет во временный, надёжный дом", — поделились волонтеры.

Зоозащитники также рассказали, что хотят составить коллективное заявление на Ивана. Они будут настаивать на возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Самая строгая санкция по этой статье предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

"Сегодня материал будет передан участковому. Настаиваем на возбуждении дела", — написали волонтеры 22 мая.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животным в подъезде дома по улице Сухарной.

"На место происшествия выезжали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Заявление принято от третьего лица. Мужчина, возможно причастный к противоправному деянию, опрошен", — заявили правоохранители.

Сейчас ведомством проводится проверка.

Как ранее писал Сиб.фм, избиение щенка попало на камеры наблюдения в подъезде.