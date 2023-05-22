В Новосибирске мужчина в военной форме изнасиловал двух школьниц

В Новосибирске разыскивают мужчину в военной форме, который подозревается в изнасиловании школьниц 4 и 6 классов.

В Новосибирске неизвестный мужчина в военной форме изнасиловал двух девочек. Об этом сообщил телеграм-канал "Baza".

По данным издания, 10-летняя Катя и 12-летняя Ира (имена изменены) встретили незнакомца возле школы на улице Разъездная. По их словам, мужчина был одет в военную форму с шевронами, на которых был изображен череп. Неизвестный стал угрожать пистолетом и гранатой, и пообещал использовать оружие, если девочки не будут слушаться.

Под угрозой физического насилия он завел школьниц за гаражи и надругался. После этого дети рассказали все родителям дома. С их слов, подозреваемому на вид 30-40 лет.

По данным тг-канала, в Новосибирске завели уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетних. Следователям предстоит найти подозреваемого.

Напомним, под Новосибирском задержали педофила за домогательства к двум школьницам.