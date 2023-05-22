В Новосибирске обозначили срок реконструкции Первомайского сквера

Осенью текущего года в Новосибирске планируют реконструировать Первомайский сквер.

Новосибирский Первомайский сквер претерпит реконструкцию к ноябрю 2023 года. Об этом сообщается на официальном портале государственных закупок.

Общая стоимость запланированных работ превышает 118 миллионов рублей. В соответствии с условиями контракта, все работы должны быть завершены к 15 октября 2023 года.

В ходе реконструкции планируется обновление покрытия тротуаров, прилегающих к скверу. Также на территории парка будут установлены скамейки и фонари в стиле "современная классика", аналогичные тем, что присутствуют на Михайловской набережной. Первомайский сквер будет украшен разнообразными растениями и созданы цветочные клумбы. Кроме того, планируется добавить элементы навигации для удобства посетителей.

Во время проведения реконструкции все пешеходные дорожки в Первомайском сквере будут временно закрыты. В День города парк также будет недоступен для посетителей.

Напомним, в Новосибирске начали благоустраивать парк имени Кирова.