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общество

В Новосибирске потратят около 600 млн рублей на ремонт четырех участков дорог

Фото: pixabay.com

В Новосибирске до конца сентября отремонтируют 6, 55 км дорог.

В Новосибирске до 30 сентября отремонтируют четыре участка дорог на улицах Героев Революции в Первомайском районе, Учительская — в Дзержинском и Калининском районах, Проспект Строителей — в Советском и автодороги общего пользования от Ключ-Камышенского плато до села Новолуговое в Октябрьском районе. Сейчас власти ищут подрядчика на выполнение этих работ. Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок.

Завершить укладку асфальтового покрытия на 6, 55 км автодорог планируется до 30 сентября. На эти цели будет потрачено 599,3 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что дороги до дороги до туристических объектов Новосибирска отремонтируют по нацпроекту БКД.

#Новосибирская область #ремонт дорог
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