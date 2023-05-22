Дороги до туристических объектов Новосибирска отремонтируют по нацпроекту БКД

Дорожники Новосибирской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приведут в нормативное состояние более 8 км дорог, ведущих к городским туристическим объектам.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, Новосибирск, который принято называть центром и столицей Сибири, привлекает огромное число туристов: как со всех уголков нашей страны, так и из зарубежья. «В городе очень много примечательных мест, которые стоит увидеть в первую очередь, и для нас очень важно, чтобы гости могли добраться до них быстро и с комфортом», – отметил Анатолий Костылевский.

Ремонт на участке от ул. Танковая до ул. Новая Заря будет производится на ул. Народная, ведущей к Знаменской церкви. Вторая дорога – ул. Коммунистическая, по которой гости города смогут добраться к дому купца А.И. Кагана. Кроме того, работы будут вестись и на дамбе ГЭС, на участке от ул. Плотинная 4к2 до ул. Приморской 7/1, по этой дороге можно добраться до Церкви имя Архистратига Михаила.

В прошлом году дорожники Новосибирской области привели в нормативное состояние почти 7 км дорог. Ремонт шёл на ул. Орджоникидзе, ведущей к Новосибирскому театру оперы и балета; на проспекте Дзержинского, ведущего к Храму успения пресвятой богородицы, а также на ул. Ватутина, на участке от ул. Широкая до ул. Мира, по которому можно добраться до Храма в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских.

Напоминаем, что национальные проекты реализуются в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также с Указом Президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Подробная информация – на сайте национальные проекты.рф