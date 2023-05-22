В Новосибирске прекратили поиски пропавшего 9-летнего мальчика

Пропавшего в Новосибирске 9-летнего мальчика нашли живым.

В воскресенье, 21 мая, в Новосибирске успешно завершились поиски 9-летнего школьника. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области.

В сообщении волонтеров говорится: «Найден! Жив!». Они отметили, что местные жители, проявившие беспокойство, обнаружили мальчика в Октябрьском районе. Ребенка передали полиции. Детали поисков не разглашаются.

Напомним, что мальчик ушел в школу 19 мая и пропал. Сбор на поиски пропавшего школьника был объявлен срочно вечером 21 мая.

Также под Новосибирском найдены неизвестные науке черные грибы.