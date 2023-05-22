Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
22 мая, 11:55
пробки
4/10
погода
+22°C
курсы валют
usd 79.90 | eur 86.27
сегодня
22 мая, 11:55
пробки
4/10
погода
+22°C
курсы валют
usd 79.90 | eur 86.27
сегодня 10:54
общество

В Новосибирске пройдет фестиваль «Сибирская кухня»

Фото: pixabay.com

В Новосибирске на Михайловской набережной подведут итоги фестиваля «Сибирская кухня».

В Новосибирске 10-25 июня будет проходить фестиваль «Сибирская кухня». Об этом сообщила пресс-служба мэрии областной столицы. Гастрономический фестиваль приурочен к 130-летию Новосибирска и будет проходить при участии «Сибирской гильдии шеф-поваров».

Сообщается, что принять участие в фестивале могут любые предприятия общепита, работающие на территории СФО при условии, что они введут в меню от 1 до 3-х сетов из блюд сибирской кухни в традиционном или современном исполнении с использованием местных продуктов. Гости фестиваля смогут попробовать представленные блюда и проголосовать за понравившееся угощение и его автора на странице фестиваля в сети интернет.

Победитель будет выбран по итогам народного голосования.

25 июня на сцене Михайловской набережной в рамках программы празднования Дня города Новосибирска состоится награждение победителей и участников фестиваля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске прошёл семейный фестиваль «Пикник-fest».

#Новосибирская область #фестиваль
ОЦЕНИТЬ статью
0
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в