В Новосибирске родители тратят до 60 тысяч рублей на выпускной для 11-классников

Затраты на выпускной в Новосибирске возросли.

Родители новосибирских школьников готовятся к выпускным мероприятиям, вложив в них значительные суммы. В этом году затраты на выпускной для 11-классников достигли 60 тысяч рублей, что вызвало недовольство некоторых семей. Родители отказываются от участия в праздновании окончания учебного года, считая расходы неоправданно высокими.

Издание BFM-Новосибирск пообщалось с несколькими родителями, которые отказались от участия в выпускном. Они просили сохранить их анонимность, указывая на напряженный период окончания школы и подготовки к ЕГЭ для их детей. Один из родителей, Елена М., рассказала о масштабных планах организации выпускного в ее классе, которые включали аренду ресторана, заказ ведущего, диджея, программу, фотографа и видеографа. Сумма расходов на каждого участника мероприятия составляла около 20 тысяч рублей, а с учетом подарков, фотосессии, видеозаписи, оформления класса, сувениров и затрат на наряды для бала и платья, общая сумма превышала 60 тысяч рублей.

Тем не менее, все больше семей приходит к выводу, что отметить окончание школы можно и без излишних затрат. Отказ от участия в выпускном становится всё более распространенной практикой не только в элитных гимназиях и лицеях, но и в обычных школах, где бюджеты более скромные.

Исследовательский центр Super Job провел опрос в мае 2023 года, который показал, что средняя сумма затрат на выпускные вечера детей-школьников в России составляет 16 500 рублей, а в Москве — 19 тысяч рублей. 8% респондентов заявили, что их дети не будут участвовать в выпускном вечере.

Напомним, новосибирские студенты готовы платить до 100 тысяч рублей учёбу в лучших ВУЗах России.