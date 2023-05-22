В Новосибирске трое детей танцевали на крыше магазина

Три ребенка забрались на крышу магазина в Новосибирске.

В Новосибирске несовершеннолетние дети забрались на крышу магазина и устроили там опасные танцы. Согласно свидетельскому сообщению, продавцы в магазине многократно просили детей спуститься, но их просьбы были безуспешными. В какой-то момент дети начали кидать камни вниз. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

По словам очевидцев, инцидент произошел на крыше магазина "Лента" в Калининском районе. Трое детей, возрастом от 5 до 10 лет, забрались на крышу. Одна из девочек приблизилась к краю кровли и начала прыгать.

Сотрудники магазина собрались вызвать правоохранительные органы, так как внутри магазина слышался шум от прыжков и беготни детей. Вокруг собралась толпа людей, и совместными уговорами школьников удалось убедить их спуститься с крыши.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске автомобиль Росгвардии столкнулся с иномаркой на улице Кирова.