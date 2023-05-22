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общество

В Новосибирске волонтёры собрали 180 мешков мусора под Бугринским мостом

Фото: Freepik.com

Под Бугринским мостом в Новосибирске за день собрали 180 мешков мусора.

В субботу, 20 мая, в Новосибирске прошла акция под названием "Экослед", направленная на очистку береговой линии реки Ини под Бугринским мостом от мусора. В мероприятии приняли участие 40 волонтеров, включая студентов, по информации, предоставленной мэрией города.

В ходе акции было собрано 180 мешков мусора, из которых 20 мешков содержали стекло, а 70 мешков – пластик, подчеркивается в сообщении.

Представители мэрии уточнили, что собранный мусор был разделен на три категории: перерабатываемый (пластик и стекло) и неперерабатываемый.

Также 20 мая В Новосибирске "Ночные волки" открыли мотосезон. Члены мотоклуба проехали колонной по городу.

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Сергей Щукин
Журналист

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