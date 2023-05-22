В Новосибирске задержали красноярца с 20 кг мефедрона

Наркокурьера с крупной партией запрещённых веществ задержали в Новосибирской области.

В Новосибирске полиция пресекла деятельность межрегионального наркокурьера, занимавшегося сбытом "синтетики" в Новосибирской области, Томской области, Свердловской области и Красноярском крае. Об этом в понедельник сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По информации полиции, задержанный наркокурьер — безработный 31-летний житель Красноярска, ранее судимый за имущественные преступления. Он был арестован в силовой операции спецназа "Гром" вблизи одного из населенных пунктов Новосибирской области. При обыске его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли около 7 кг мефедрона. Кроме того, во время обыска квартиры, где задержанный временно проживал в областном центре, было найдено и изъято около 8 кг аналогичного наркотического вещества.

При дальнейшем исследовании местности в лесополосе рядом с одной из деревень Свердловской области правоохранительными органами было обнаружено укрытие с приблизительно 5 кг смертоносного наркотика. В общей сложности у задержанного было изъято почти 20 кг запрещенного вещества.

Согласно данным полиции, подозреваемый перевозил большие партии наркотиков с целью последующего сбыта в различных регионах через бесконтактный способ.

По данному случаю возбуждено уголовное дело. Задержанному было избрано меру пресечения в виде заключения под стражу, ему было предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Новосибирске 22-летний полицейский был задержан после покупки наркотиков.