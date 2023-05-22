В Новосибирской области огнем охвачено более 15 гектаров леса.

В Новосибирской области действуют четыре лесных пожара на площади 15, 6 га. Об этом 22 мая в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Евгений Лебедев.

Два очага пожара в Кыштовском районе области на площади 9, 6 га уже удалось локализовать. При этом больше всего лесных пожаров произошло за неделю в Тогучинском, Кыштовском и Маслянинском районах.

Всего за этот период было зафиксировано 45 лесных пожаров на площади более 186 га в 10 районах области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области пожары повредили 15 жилых домов. В Новосибирске, Барабинском, Куйбышевском, Новосибирском и Тогучинском районах области огнем было пройдено 2000 кв. м.