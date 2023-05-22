В Новосибирской области пожары повредили 15 жилых домов

В Новосибирской области огнем повреждены дома, в которых проживали многодетные семьи.

В Новосибирской области за выходные огнем было повреждено 15 жилых домов, надворные постройки и транспортные средства. Пожары произошли в Новосибирске, Барабинском, Куйбышевском, Новосибирском и Тогучинском районах. Всего огнем было пройдено 2000 кв. м.

Пострадавших нет. Об этом 22 мая на оперативном совещании в правительстве региона сообщил замначальника ГУ МЧС по региону Евгений Лебедев. В Куйбышевском и Тогучинском районах в сгоревших домах проживали многодетные семьи.

За минувшую неделю в регионе было ликвидировано 604 пожара, в 488 случаях горела сухая трава.

Напомним, ранее сообщалось о крупном пожаре в Ленинском районе Новосибирска.