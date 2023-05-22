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общество

В Тюмени установили личность женщины, пытавшейся увести чужих детей с площадки

Freepik, authors: tzahiV

Жительница Тюмени пыталась выманить чужих детей с детской площадки конфетами.

Правоохранители смогли найти местную жительницу Тюмени, которая пыталась заманить маленьких девочек конфетами и увести их таким способом с детской площадки. Об этом пишет МегаТюмень.

В региональном управлении МВД сообщили, что женщина была в парикмахерской, где взяла горсть бесплатных конфет, после чего пошла раздавать их прохожим на улице. А когда сладости закончились, она предложила детям пойти и взять еще, на что те согласились.

Незнакомку остановил прохожий мужчина, которого насторожило ее поведение. Он спросил у детей, знают ли они эту женщину. После этого неизвестная скрылась.

В ведомстве также выяснили, что тюменка имеет проблемы с психикой и находится под наблюдением медиков.

Напомним, в Новосибирске похитили мужчину на Затулинке.

#похищения #дети #конфеты #опасность
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Дарья Бочкун
журналист

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