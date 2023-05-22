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общество

Врач дала рекомендации по уходу за волосами в летний период

Freepik, authors: Rattankun Thongbun

Врач-трихолог Юлия Нагайцева рекомендует прибегнуть к использованию шампуня для ежедневного мытья.

В период лета нужно к основному шампуню добавить средство для ежедневного мытья волос и обязательно промывать волосы после морской воды. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева.

«Еси вы утром вымыли голову, а потом активно гуляли, занимались спортом и вечером голова несвежая, а у вас какая-то встреча планируется, то можно ещё раз помыть голову именно шампунем для ежедневного мытья» , — рекомендует специалист.

Нагайцева добавила, что ношение головных уборов поможет уберечь кожу головы от солнечных ожогов и снизит риск выпадения волос.

Напомним, трихолог назвала два самых полезных продукта для здоровья волос.

#лето #врач #волосы
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Дарья Бочкун
журналист

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