Жители Новосибирска записали обращение к Путину после драки мигрантов

Много шума в Новосибирске наделала драка мигрантов в минувшее воскресенье, 21 мая: после случившегося жители Хилокской записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Видео драки мигрантов появилось вчера поздно вечером в группе "Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!" ВКонтакте. На кадрах полутора минутного ролика потасовку устроили 10 человек, которые что-то выкрикивают на нерусском языке.

Жители Хилокской подчёркивают, что такие ситуации складываются около Хилокского рынка не в первый раз. Также они упоминают, что драки случаются регулярно, а расследование одной из них взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Следующее видео, которое появилось в этой группе – обращение к президенту России Владимиру Путину, записанное новосибирцами после Крестного хода.

«Сегодня идёт специальная военная операция. Мы – Новосибирск - тыловой город, нас убивают! 8 ноября 2021 года 17-летний таджик нанёс три удара ножом русскому подростку, парню отняли почку, и теперь он инвалид, — говорят на кадрах записанного видео новосибирцы. – Прошлым летом таджик убивает русскую девочку – 13 ножевых ранений, девочку похоронили. Прошлой осенью в Новолуговом таджики-подростки избивают русского подростка, прикрываясь силой взрослых таджиков, не давая ему шанса на сопротивление. Постоянные драки, гонения и избиения русских подростков...»

Как заявляют авторы ролика, на сложившуюся ситуацию они не раз жаловались мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Теперь же они решили обратиться к президенту России Владимиру Путину и главам силовых ведомств.