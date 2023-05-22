Жители Томска собирают деньги на доставку земли с места гибели Героя России Максима Пескового

Томские активисты собираются привезти землю из станицы Попасная в ЛНР к 22 июня.

В Томске местные жители собирают деньги, чтобы привезти землю с места гибели героя России Максима Пескового. Об этом один из волонтеров Александр Паныч сообщил на своей странице в ВК.

Для этого общественникам придется отправиться в город Попасная в ЛНР. Уложиться они планируют за месяц, чтобы 22 июня — в День памяти и скорби — захоронить горсть этой земли на могиле Героя.

Напомним, 26-летний Максим Песковой погиб 17 марта 2022 года, 5 апреля ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Его теперь носит Томский кадетский корпус.

Волонтерам нужно собрать минимум 50 тыс. рублей. Они обещают отчитаться за каждый потраченный рубль.

Напомним, ранее Герой России объяснил, почему ВС РФ не могут «жёстко зачистить» границу.