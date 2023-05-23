Аналитики выяснили, что россияне чаще всего отправлялись на отдых в Москву

25,1% россиян предпочли съездить весной в Москву.

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, что в этом году для путешествия весной россияне чаще всего выбирали Москву (25,1%), Санкт-Петербург (15,3%) и Сочи (9,4%). Об этом пишет RT.

А самым востребованным зарубежным городом для граждан стал Стамбул (11,4%). Далее идут Дубай (5,9%) и Ереван (3,9%), отмечается в исследовании.

Как выяснили эксперты, топ-3 направлений по России, куда туристы чаще всего летали весной, совпадает с отельным рейтингом: в Москву оформлено 31,3% авиазаказов, в Санкт-Петербург — 11,9%, в Сочи — 6,6%.

Напомним, в АТОР обнародовали настоящую стоимость летнего отдыха в Сочи и Крыму.