Глава СКР Бастрыкин потребовал отчет о расследовании дел с участием мигрантов в Новосибирске

Глава СК Бастрыкин поручил предоставить доклад о всех трудовых мигрантах в Новосибирской области после обращения жителей города к президенту РФ Владимиру Путину.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе и результатах проверок, а также о расследование уголовных дел после видеообращения жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Напомним, в Новосибирске жители города записали видеообращение, в котором пожаловались на мигрантов, которые совершают преступления в регионе.

Кроме этого, Александр Бастрыкин потребовал редставить доклад с официальными данными о всех трудовых мигрантах из Средней Азии, в том числе работодателях и сферах, где выходцы из зарубежья привлекаются к труду в Новосибирской области.

Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирска пожаловались на мигрантов с Хилокской Путину.