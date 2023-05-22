«Нет сил терпеть!»: жители Новосибирска пожаловались на мигрантов с Хилокской Путину

В Новосибирске жители улицы Хилокской пожаловались президенту России Владимиру Путину на мигрантов после очередной массовой драки под окнами многоквартирного дома.

Жители улицы Хилокская в Новосибирске не первый год жалуются на соседство с мигрантами. Как рассказывают собственники квартир, дышат они грязью, к тому же, регулярно наблюдают стычки приезжих, иногда даже вооружённые.

«С одной стороны – у нас вечно свалка дымит, а с другой – что не вечер, то крики и разборки какие-то. Молодые девочки домой боятся возвращаться с работы, и год от года лучше не становится», — сетует одна из старожилов улицы Хиолокской Ксения.

Напряжение нарастает...

Разборки на Хилокской несколько лет подряд – одна из самых горячих тем. Уже десять лет на местном рынке проводятся облавы. С 2015 года периодически проходит акция «Нелегальный мигрант». Чаще всего приезжих находят вблизи Хилокского рынка, где они работают. А те, что не работают, – терроризируют местных жителей.

Так, в 2016 году один из нелегалов вблизи улицы Хилокская узнал от многочисленной родни, что у бизнесмена водятся деньги, а после этого решил действовать: он требовал от жертвы два миллиона рублей и угрожал того взорвать. В результате мигранта задержали, когда тот пытался бежать с кучей сим-карт, с которых названивал объекту вымогательства.

В 2017 году УФМС продолжило борьбу с нелегальными мигрантами. Полицейские останавливали целые автобусы, где находилось по 60 приезжих без документов. Как правило, все они наполняли ночлежки в Ленинском районе Новосибирска.

С 2017 по 2019 год оперативники выявляли целые палаточные лагеря, где проживали нелегальные мигранты, приехавшие трудиться на Хилокском рынке. В октябре 2019 года в районе улицы Малыгина происходит драка мигрантов со стрельбой. Чтобы усмирить разъярённые толпы, 7 октября в Ленинском районе объявляется план-перехват. Были задержаны и проверены порядка двух сотен мигрантов, а более десятка – были выдворены по горячим следам.

В итоге, к 2021 году миграционный поток был снижен почти в два раза. Как сообщали в Новосибирскстате, число прибывших из стран ближнего зарубежья уменьшилось на 1,6 тыс. человек. Однако вблизи Хилокского рынка по-прежнему проживает много мигрантов. Для них создаются даже отдельные классы в школах, поскольку дети не всегда могут говорить по-русски.

В 2021 году в ГУ МВД России по Новосибирской области подсчитали количество преступлений, совершённых мигрантами. За этот период правонарушения совершили 2 032 иностранца (в основном – это приезжие с ближнего зарубежья). В этом же году банда детей уроженцев республик Ближнего зарубежья травмирует русского мальчика.

«Сегодня идёт специальная военная операция. Мы – Новосибирск — тыловой город, нас убивают! 8 ноября 2021 года 17-летний таджик нанёс три удара ножом русскому подростку, парню отняли почку, и теперь он инвалид,

- говорят на кадрах записанного видео новосибирцы. – Прошлым летом таджик убивает русскую девочку – 13 ножевых ранений, девочку похоронили. Прошлой осенью в Новолуговом таджики-подростки избивают русского подростка, прикрываясь силой взрослых таджиков, не давая ему шанса на сопротивление. Постоянные драки, гонения и избиения русских подростков по национальному признаку...»

Нет сил терпеть!

В прошлом, 2022 году, Новосибирск потрясает новый скандал с участием мигранта в Нижней Ельцовке. 27-летний приезжий Роман Хамроев жестоко расправляется с 17-летней школьницей из ревности. Потом гость столицы Сибири пытается бежать. Хамроева задерживают, но жестокая расправа вновь приводит к дискуссии в обществе.

Психотерапевт Игорь Лях объяснил корреспонденту Сиб.фм, почему мигранты ведут себя в Новосибирске так развязанно, попадая в криминальные сводки.

«Здесь, кстати, влияет не национальность, а социальный статус. Чтобы стать мигрантом – надо иметь «шило в ...». Это отчасти и создаёт такую иллюзию безнаказанности. Им всё кажется легко: сел на автобус и уехал, где не найдут, — поясняет Игорь Лях.

– Дело не в национальности, а в социальном статусе. Есть ещё такой элемент, что если «калым» не заплачен, а девушка соглашается, она воспринимается как безотцовщина: за ней никто не стоит, и за нею никто не будет предъявлять».

Другими словами, конфликт культурных ценностей порой и приводит к трагическим последствиям.

«Сколько можно? Сил нет уже всё это терпеть... Они приезжают и начинают навязывать нам свои правила. У нас на Хилокской так вообще: русских меньше, чем приезжих», — добавляет Ксения.

Дошли до президента

Очередная драка, а буквально ещё месяц не прошёл, как на Хилокской компания мигрантов напала на возвращавшегося с кладбища мужчину, заставила местных жителей записать обращение к главам силовых ведомств и президенту России Владимиру Путину.

"Позавчера, 19 мая, группа нерусских подростков избивает русского мужчину, который не мог им ответить: у него была сломана рука, он был в гипсе. Рядом стоял взрослый и прикрывал их бесчинства. Так должны себя вести гости нашего города и нашей страны? Мы против этого, мы не можем это терпеть" – заявляют в своём обращении жители Новосибирска, обращаясь в том числе к губернатору, мэру и руководителям силового блока!

Реакция от СУ СКР по Новосибирской области уже последовала: председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о массовой драке с участием мигрантов на Хилокском рынке. Началась доследственная проверка.