Прилёт рейса из Норильска в Новосибирск задержан более чем на сутки

Самолёт должен был приземлиться в Новосибирске 22 мая.

Более суток продолжается ожидание рейса из Норильска в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Об этом 23 мая сообщает «АиФ-Новосибирск».

Планировалось, что самолет должен был приземлиться в течение дня 22 мая. Однако компания S7 Airlines, которая осуществляет данный маршрут, изменила расчетное время прибытия на 21:30 23 мая. Соответствующая информация была опубликована на онлайн-табло аэропорта.

Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили о задержках рейсов из Норильска в связи с неблагоприятными погодными условиями. Эти факторы стали причиной неожиданного простоя и неудобств для пассажиров, ожидающих свое прибытие в аэропорту Толмачево.

Напомним, Толмачёво включили в список аэропортов с самым большим количеством задержек.