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вчера 22:26
общество

Прилёт рейса из Норильска в Новосибирск задержан более чем на сутки

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Самолёт должен был приземлиться в Новосибирске 22 мая.

Более суток продолжается ожидание рейса из Норильска в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Об этом 23 мая сообщает «АиФ-Новосибирск».

Планировалось, что самолет должен был приземлиться в течение дня 22 мая. Однако компания S7 Airlines, которая осуществляет данный маршрут, изменила расчетное время прибытия на 21:30 23 мая. Соответствующая информация была опубликована на онлайн-табло аэропорта.

Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили о задержках рейсов из Норильска в связи с неблагоприятными погодными условиями. Эти факторы стали причиной неожиданного простоя и неудобств для пассажиров, ожидающих свое прибытие в аэропорту Толмачево.

Напомним, Толмачёво включили в список аэропортов с самым большим количеством задержек.

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Александр Борисов
журналист

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