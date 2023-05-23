Самарец до смерти забил отца сковородкой за съеденный обед

Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В Самаре конфликт между отцом и сыном закончился убийством. Причиной этому стал съеденный без разрешения обед. Об этом пишет sovainfo.ru.

Известно, что в июле 2021 года отец выпивал вместе со своим сыном. В какой-то момент между ними разразилась ссора, в результате которой сын взялся за сковороду и начал бить ею своего отца. Удары были настолько сильные, что мужчина сразу скончался.

В зале суда самарец не признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать он их должен в колонии строгого режима.

Напомним, в Новосибирске 57-летнего мужчину осудили на 9 лет за жестокое убийство 35-летней давности.