Столицу Сибири могут перенести в Новосибирск или Красноярск.

Столицу России могут перенести в Новосибирск или Красноярск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на климатолога Алексея Коркина.

По словам ученого, это может произойти, если среднегодовая температура на планете повысится на 5 градусов относительно конца 19 века. Случиться такой перегрев может, по его подсчетам, не ранее 2080 года. Если это произойдет, то аномально жаркими будут каждые 8-9 лет из десяти.

В таких условиях люди просто не смогут жить в крупных мегаполисах и в Москве, в том числе.

К 2060 году Россия планирует существенно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, но это вряд ли изменит ситуацию, учитывая, что еще в прошлом году Росгидромет зафиксировал рост концентрации углекислого газа (CO2) и метана (CH4).

Напомним, ранее перенести российскую столицу в Новосибирск предлагал Экс-сенатор Россель.