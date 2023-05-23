Упавшая на голову змея стала одной из самых необычных причин обращения к страховщикам

Чаще всего страховые случае происходили в Таиланде.

В 2023 году нападение свиньи, упавшая на ногу могильная плита и сломанный о банан зуб стали самыми необычными причинами обращения в страховые компании. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что чаще всего страховые случаи происходили в Таиланде, Турции, Египте и России. Среди них было и несколько экзотических. Например, в тайской Паттайе во время госпитализации из-за пневмонии на голову застрахованного упала змея, но, к счастью, укусить не успела.

Как сообщают в страховых, количество обращений по туристическим полисам по сравнению с прошлым годом увеличилось на 28%. При этом частотность жалоб при этом осталась той же.

Напомним, сибиряки чаще всех по стране оформляют страховку от клеща.