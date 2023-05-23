В колонию под Новосибирском пытались провезти электронику с помощью дрона

Дрон пытался доставить электронику в исправительную колонию в Новосибирской области.

Сотрудники исправительной колонии №18 в Новосибирске успешно пресекли попытку доставки запрещенных предметов с использованием квадрокоптера. По информации, полученной от пресс-службы ГУФСИН по Новосибирской области, сотрудники колонии заметили подозрительный автомобиль, который двигался по прилегающей территории в ночное время. Для проведения обследования местности на место был направлен наряд караула.

Несмотря на то, что нарушители успели скрыться, при осмотре местности специалисты обнаружили упавший квадрокоптер, к которому был привязан сверток. Внутри свертка содержала телефоны, сим-карты, наушники, зарядные устройства и аксессуары, которые являются запрещенными предметами в исправительной колонии.

Такие меры по пресечению попыток доставки запрещенных предметов с использованием беспилотных летательных аппаратов позволяют контролировать безопасность и предотвращать нежелательные ситуации в исправительных учреждениях.

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