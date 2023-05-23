В конце мая в Новосибирской области похолодает до -3 градусов ночью

В Новосибирске синоптики сообщили о возможных заморозках до -3 градусов.

В ночи на 24 и 25 мая в Новосибирской области возможно похолодание до -3 градусов. Об этом предупредили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Во вторник, 23 мая, в Новосибирске +20..+22, ветер северный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью по области преимущественно +6..+11 градусов, местами заморозки до -1 градуса. Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе города. Общий уровень загрязнения ожидается пониженный.

В среду, 24 мая, дневная температура в Новосибирске составит +10..+21, по области +19..+24 градуса. Ночью +2..+7, местами заморозки до -3 градусов.

В четверг, 25 мая, +18..+20 в Новосибирске и +17..+22 по области. преимущественно без осадков, днем по северо-западу местами небольшие дожди. Ветер сменится с северного на северо-восточный.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области открыли сезон сбора папоротника-орляка.