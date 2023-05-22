В Новосибирской области открыт сезон сбора папоротника-орляка

Новосибирцы приступили к сбору папоротника.

В Новосибирской области начался сезон сбора папоротника-орляка. Фотографии первых собранных экземпляров были опубликованы сибиряками в группе "Грибы и грибные места НСО" в социальной сети "ВКонтакте".

Открытие сезона сбора этого растения немного задержалось из-за продолжительной весны. Один из участников сообщества рассказал, что отправился в направлении Академгородка и собрал небольшое количество папоротника-орляка, всего около трех килограммов. Он полагает, что ситуация улучшится к следующим выходным.

Папоротник-орляк является распространенным растением в Новосибирской области. Его название происходит от сосудистых пучков в корневище, которые напоминают изображение орла. Люди любят добавлять это растение в салаты или консервировать его на зиму.

В древности папоротники использовались в медицине для лечения ран, ожогов и других кожных заболеваний благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам. И по сей день папоротники активно применяются в народной медицине.

Напомним, в Новосибирске агроном Шубина дала советы о посадке свёклы и моркови.