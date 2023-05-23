В Красноярском крае сотрудника ГИБДД подозревают в противоправных деяниях

В Красноярском крае сотрудник полиции использовал служебное положение и привлек к строительству жилого дома 4 подчиненных.

В Красноярском крае полиция проводит проверку и по факту возможного совершения сотрудником Госавтоинспекции противоправного деяния. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в период с апреля по сентябрь 2020 года сотрудник являлся руководителем автохозяйства ФКУ «ЦХиСО» и, используя свои служебные полномочия, привлек к строительству жилого дома 4 подчиненных, а также использовал для строительства служебную технику. Сумма ущерба составила порядка 380 тысяч рублей.

"ГУ МВД по Красноярскому краю будет проведена служебная проверка, в ходе которой будет дана всесторонняя оценка действиям сотрудника", — отметили правоохранители.

Если вина сотрудника Госавтоинспекции подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел, а также понесет наказание в установленном порядке.

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