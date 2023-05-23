В Новосибирске компьютерный мастер завышал пенсионерам стоимость услуг

В Новосибирске возбудили уголовное дело на компьютерного мастера, который сообщал завышенную стоимость услуг пенсионерам.

В Новосибирске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело на компьютерного мастера, который завышал цены на свои услуги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, новосибирец распространял по почтовым ящикам информацию о своих услугах по ремонту техники. Пожилым людям он сообщал значительно завышенную стоимость своих услуг. Так, сумма причиненного ущерба составила свыше 100 тысяч рублей.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас устанавливаются и другие потерпевшие, кто пострадал от компьютерного мастера.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.



Напомним, в Новосибирске в доме установили пандус после вмешательства прокуратуры.