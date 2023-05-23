В Новосибирске 23 июня пройдет общегородской выпускной на Михайловской набережной

В Новосибирске впервые после пандемии пройдет общегородской выпускной.

В Новосибирске на Михайловской набережной 23 июня пройдет общегородской выпускной. Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника департамента Елена Кащенко.

По её словам, с 23 июня по 1 июля в школах города будут проходить мероприятия по вручению аттестатов и выпускные вечера. Все организационные моменты уже согласованы, графики составлены.

Безопасность школьников во время общегородского выпускного вечера будут обеспечивать сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске родители тратят до 60 тысяч рублей на выпускной для 11-классников.