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общество

В Новосибирске 23 июня пройдет общегородской выпускной на Михайловской набережной

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В Новосибирске впервые после пандемии пройдет общегородской выпускной.

В Новосибирске на Михайловской набережной 23 июня пройдет общегородской выпускной. Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника департамента Елена Кащенко.

По её словам, с 23 июня по 1 июля в школах города будут проходить мероприятия по вручению аттестатов и выпускные вечера. Все организационные моменты уже согласованы, графики составлены.

Фото В Новосибирске 23 июня пройдет общегородской выпускной на Михайловской набережной 2

Безопасность школьников во время общегородского выпускного вечера будут обеспечивать сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске родители тратят до 60 тысяч рублей на выпускной для 11-классников.

#Новосибирская область #выпускные
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